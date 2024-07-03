сегодня в 11:09

Порядка 12 тыс дефектов покрытия устранили на дорогах Подмосковья за неделю

Дорожные службы Московской области ликвидировали более 12 тыс. дефектов покрытия на проезжей части за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

На муниципальной сети отремонтировали более 5,4 тыс. ям, а на региональной — порядка 7 тыс. дефектов.

Наибольшее количество дефектов на муниципальных дорогах ликвидировали в Балашихе — 865 ям, Химках — 520 ям, а также округе Пушкинский — 415 ям.

Дорожные службы регулярно и круглогодично обследуют дороги и, в случае выявления ненормативного состояния, проводят ямочный ремонт покрытия.

Также ямы регистрируются в специальной системе благодаря обращениям жителей на портале «Добродел», которые сигнализируют о дефектах на проезжей части. После «оцифровки» ям проводят работы по их ликвидации — весь процесс с геометками, фотоотчетом фиксируется в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.