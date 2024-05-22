Порядка 100 автомобилей-нарушителей эвакуировано в Ленинском округе за 5 дней

В Ленинском городском округе продолжается систематическая работа по выявлению и пресечению нарушений правил стоянки автотранспорта на территории жилых микрорайонов. Неправильно припаркованные машины эвакуируют, а их владельцам выписывают штрафы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Особое внимание уделяем улично-дорожной сети, по которой ходит общественный транспорт. Наши сотрудники ежедневно выезжают на территории, где утверждены проекты организации дорожного движения. В рамках переданных в муниципалитет полномочий выявляем нарушения в зоне действия запрещающих знаков 3.27, 3.28, 3.29, 3.30 и привлекаем к административной ответственности», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Инспекционные мероприятия прежде всего проводятся в самых крупных микрорайонах округа, где проблема запаркованности стоит наиболее остро — это жилые комплексы «Восточное Бутово», «Пригород Лесное» и «Бутово Парк 2Б».

Только за последние пять дней совместно с инспекторами Управления регионального административно- транспортного контроля Минтранса Московской области было эвакуировано 96 автомобилей, мешающих движению общественного транспорта. В результате штрафы выписаны 20 владельцам, в отношении 25 владельцев легковых автомобилей и 12 водителей грузовых фургонов вынесены решения о начале административного расследования.

Добавим, что жителей Ленинского округа просят соблюдать правила парковки, не создавать помехи для движения общественного транспорта и работы коммунальных служб. Рейды по выявлению нарушений на муниципальных дорогах будут продолжены в ежедневном режиме.

Сообщается также, что если автомобиль был эвакуирован, узнать о его местоположении можно по номеру 112, через приложение «112» Московской области или на сайте регионального ЦБДД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.

Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.