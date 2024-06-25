Порядка 10 тыс ям заделали на дорогах Люберец с начала года

Подрядные организации с начала текущего года на муниципальных и региональных дорогах городского округа Люберцы заделали порядка 10 тыс. ям общей площадью более 16,7 тыс. кв. метров. Об этом сообщает администрация округа.

«В округе продолжается ямочный ремонт дорог. С начала года на муниципальной сети рабочие заделали 7523 ямы общей площадью 11 343 квадратных метра. На региональных дорогах с начала года заделали 2 094 ямы общей площадью 5 401 квадратный метр», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что подрядная организация МУ «ОКБЖКХ» активно проводит ямочный ремонт струйно-инъекционным методом. На текущей неделе этим методом был отремонтирован проезд к аллее Лактионова в Малаховке. Всего с начала года струйно-инъекционным методом устранено 2 033 ямы общей площадью 3 045 квадратных метров.

«На текущей неделе запланированы работы по ямочному ремонту на внутриквартальных проездах на улицах Электрификации, Южной, Л. Толстого, Попова, Урицкого общей площадью более 200 квадратных метров. Подрядная организация продолжит ремонт асфальтобетонного покрытия на тротуарах вдоль региональных дорог на улицах Смирновской, Каштановой, на Октябрьском проспекте. Всего будет отремонтировано 800 квадратных метров тротуаров», — добавил Волков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.