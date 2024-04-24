Порядка 1 тыс ям ликвидировано в двух округах Подмосковья за неделю

Порядка 1 тыс. дефектов покрытия устранили за неделю в Орехово-Зуеве и Егорьевске, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«В Егорьевске ямочный ремонт провели на улицах Рязанской, Профсоюзной, Антипова и Профсоюзной, а также в деревнях Михали, Малая Ильинка и Орлы, а в Орехово-Зуевском округе дефекты устранили на дорогах в деревнях Давыдово, Сенькино и Степановка, а также в Куровском на улицах Советской и Лесной», — пояснили в ведомстве.

В настоящее время ликвидация дефектов покрытия продолжается во всех округах Подмосковья. Завершить активную стадию данного вида работ планируется до 1 мая.

После перехода на летнее содержание ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси. Сначала проводится обследование дорожного полотна, после чего ямы устраняют, качество выполненных оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), которая является обязательной для дорожных организаций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.