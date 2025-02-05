Порядка 1 тыс единиц спецтехники обеспечивает безопасность дорог Подмосковья

В связи с минусовой температурой и небольшими осадками в Московской области дорожные службы проводят противогололедную обработку проезжей части, обеспечивая безопасный проезд, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Минувшей ночью провели противогололедную обработку на опасных участках дорог — съездах, мостах, эстакадах, а также провели сплошную обработку дорог в округах, где выпал снег. В работах задействованы порядка 1 100 единиц спецтехники. Для эффективной и бесперебойной работы специалисты постоянно мониторят погодные и дорожные условия», — рассказали в ведомстве.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Московском регионе ожидается до -6 градусов, на дорогах гололедица. Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть особо аккуратными на поворотах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.