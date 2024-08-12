Порядка 1 млн машин зафиксировали на дорогах Подмосковья в понедельник утром
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В понедельник утром загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На автомобильных дорогах региона зафиксировали 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон», а также на Варшавском, Калужском, Боровском, Волковском, Носовихинском, Каширском, Ленинградском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.
Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.