сегодня в 09:38

Порядка 1 млн автомобилей зафиксировали на дорогах Подмосковья в четверг утром

В четверг утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксирован 1 млн автомобилей, что на 0,5% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья просит водителей в связи с возможными осадками быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.