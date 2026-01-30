Получат не раньше лета: китайская таможня не пропустила партию новых авто в РФ

500 новых Nissan, Mazda и Zeekr для клиентов из РФ застряли на таможне в КНР

500 новых автомобилей Nissan, Zeekr и Mazda застряли на таможне в Китае. Это произошло из-за нового запрета на вывоз машин из салона под видом транспорта с пробегом, сообщает Mash .

Покупателям придется ждать авто примерно 6 месяцев — такова длительность «периода охлаждения» после приобретения транспортного средства.

500 машин были задержаны на таможне в Суйфэньхэ. Эти авто были приобретены менее 180 суток назад. На стоянке нет машин 2026 года выпуска. Авто заказчики из России получат не раньше лета.

Так китайские власти борются с экспортом новых автомобилей, сделанных для внутреннего рынка, которые вывозят в РФ в качестве б/у. Машины в КНР реализовывают дешевле из-за субсидий, поэтому россияне использовали особую схему: искали фиктивного хозяина в Китае и перевозили машину в РФ в качестве подержанной.

С 1 января 2026 года правила изменились. Новое авто необходимо продержать в КНР полгода после приобретения. Только после этого машина будет считаться б/у и появится возможность для ее экспорта.

