Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Первый полет полностью импортозамещенного самолета SJ-100 («Суперджет») с отечественными двигателями ПД-8 состоялся в Комсомольске-на-Амуре. Испытания подтвердили стабильную работу всех российских систем, сообщает «Царьград» .

Борт находился в воздухе 40 минут, за это время он поднялся на высоту до 3 км и развил скорость до 500 км/ч. Лайнер показал хорошие летные характеристики и управляемость.

«Программа импортозамещения самолета „Суперджет“ приближается к завершению», — заявил первый замгендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Для сертификации обновленному SJ-100 предстоит выполнить около 130 испытательных полетов, включая проверку в экстремальных температурных условиях. В рамках импортозамещения в самолете, разработанном компанией «Яковлев», заменили около 40 иностранных систем и компонентов.