Полив 85 км дорог проведут в Долгопрудном

8 июля на муниципальной дорожной сети г. о. Долгопрудный полив запланирован на 85 км автомобильных дорог. Обрабатывается не только дорожное полотно, но и тротуары, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Аэрация проводится на улицах Первомайская, Дирижабельная, Октябрьская, Театральная, Академика Лаврентьева, Спортивная, Набережная, а также в других районах города. В том числе проводится полив дорог в мкр. Шереметьевский, Павельцево, Хлебниково.

Кроме того, дорожные и коммунальные службы округа продолжают работы по уборке и содержанию территорий. На дорогах города работают 15 единиц различной техники и 34 рабочих, занимающихся ручной уборкой.

Осуществляется очистка проезжей части и тротуаров, уборка смета, урн и мусора, в том числе в полосе отвода дорог, ямочный ремонт, подметание остановок, покос травы и другие мероприятия.

Идут работы на улицах Парковая, проспект Пацаева, Летная, Новый бульвар, Старое Дмитровское шоссе, Ленинградская, Лихачевское шоссе, Лихачевский проезд, Офицерская, Есина, Танкистов, Добролюбова, на Новом шоссе, в районе путепровода Хлебниково и в других частях города.

Задействованы самосвалы, комплексные дорожные машины, трактора, погрузчики и другая техника.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в управляющую организацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.