Алексей Рыжов, директор Приволжского регионального центра СПАО «Ингосстрах», поделился своим мнением о перспективах изменений в сфере моторного страхования. По его словам, кардинальные изменения на рынке маловероятны, поскольку в настоящее время тарификация становится все более персонализированной благодаря улучшенной работе Национальной страховой информационной системы (НСИС), сообщает ИА «Время Н» .

Рыжов отметил, что тарифы ОСАГО формируются на основе характеристик автомобиля и водительского опыта, и страховщики имеют возможность варьировать цены в пределах установленного коридора.

Он подчеркнул, что ОСАГО остается массовым видом страхования, что способствует стабильности тарифов и разнообразию вариантов выбора для клиентов. Однако он выразил свои опасения по поводу стабильности поставок запчастей, отмечая, что автопарк в России во многом состоит из импортных автомобилей, и нестабильность поставок затрудняет их обслуживание.

Рыжов также коснулся влияния поставок на стоимость КАСКО, где цена полиса зависит от стоимости запчастей, так как страхование охватывает только ремонты. Он прогнозирует, что с учетом роста цен на запчасти полисы КАСКО могут подорожать, а страховщикам придется предлагать более гибкие продукты, чтобы привлечь клиентов.

«Если стоимость полиса по ОСАГО находится в пределах 10 тысяч рублей, то цена индивидуального полиса может быть и 70 000, и 100 000 рублей. А если говорить, например, о G-Wagen, то платеж может доходить и до 600 тысяч рублей за машину», — отметил эксперт.

Рыжов предупредил, что в новом году полисы ОСАГО и КАСКО по полному пакету рисков могут подорожать на 10%.