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Погодные условия ухудшатся в Подмосковье в среду

В среду, 23 октября, в Московском регионе — дождливая погода, ветер усилился до 11 м/с, его порывы достигнут 15 м/с. В ночь с 23 на 24 октября порывы ветра станут еще сильнее — до 17 м/с. Минтранс Подмосковья призывает водителей быть бдительными на дорогах и соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба ведомства.

Во время ухудшения погодных условий растет риск возникновения ДТП, поэтому не стоит отвлекаться на телефон во время движения.

Водителям нужно соблюдать дистанцию и скоростной режим, резко не маневрировать. Необходимо снижать скорость до минимума в пешеходных зонах и пропускать пешеходов, парковаться аккуратно — избегать шатких конструкций.

Пешеходам нужно быть осторожными при переходе дороги — не перебегать на красный сигнал светофора, стоит убедиться, что все автомобили видят вас и пропускают на переходе. Вечером нужно носить световозвращающие элементы.

При поломке, ДТП или любой другой чрезвычайной ситуации — звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.