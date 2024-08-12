Поезда ЦППК серии ЭП2ДМ начали оснащать новыми разъемами для зарядки гаджетов

Первый электропоезд ЭП2ДМ, оборудованный современными разъемами для зарядки гаджетов Type-С, уже начал курсировать на МЦД-4. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Зарядные устройства в поезда ЭП2ДМ, перевозящие пассажиров Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), внедряет производитель серии.

На маршрут в настоящее время выпущен первый состав, оснащенный Type-C. Еще три проходят пусконаладочные работы и совсем скоро начнут перевозить пассажиров.

В каждом одиннадцативагонном составе доступно 604 разъема Type-C. Они размещены под пассажирскими сиденьями: по 32 в головном вагоне и еще по 60 — в промежуточных. В блоке с ними находятся классические разъемы для USB.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.