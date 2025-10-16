Поезда на МЦК не будут останавливаться на некоторых станциях 18 октября

18 октября на МЦК изменится движение поездов в направлении от станции «Ростокино» до «Панфиловской» (северный участок), сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Изменятся пути отправления составов в направлении против часовой стрелки. На каждой станции будут размещены плакаты с временной навигацией. Пассажиров попросили обращать на них внимание, плакаты помогут сориентироваться на месте.

Интервалы движения поездов на линии будут увеличены: на севере («Панфиловская» — «Ростокино») — от 8 до 42 минут, на остальном кольце — до 8 минут.

Составы против часовой стрелки не будут останавливаться на станциях «Ростокино», «Коптево» и «Балтийская». Чтобы уехать с них, пассажирам нужно будет проследовать до «Белокаменной» или «Лихобор», далее пересесть на поезд в обратную сторону. Также, чтобы попасть на указанные станции, следует проехать до соседних «Ботанического сада» или «Стрешнева», далее пересесть на поезд, следующий в обратную сторону.

Кроме того, часть поездов, едущих против часовой стрелки, не будет проезжать далее «Белокаменной».

Для поездок по столице пассажиров попросили по возможности пользоваться метрополитеном, МЦД и наземным общественным транспортом.

Во время изменений движения специалисты проведут на линии работы по возвращению путевой инфраструктуры МЦК на прежнее положение после строительства северного участка Московского скоростного диаметра. Это большой объем работ. Поэтому их делают в выходной день, чтобы не влиять на движение составов в рабочие будни.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.