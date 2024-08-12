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Поезда на «красной» ветке Мосметро едут по графику после небольшого сбоя

В движении поездов на «красной» ветке московского метро в понедельник днем произошел небольшой сбой. Сейчас график восстановлен, сообщается в Telegram-канале « Осторожно, Москва ».

На Сокольнической линии увеличивался интервал между поездами, рассказали пассажиры. Каждый из них простоял на станции по 5-10 минут.

Представители метро объяснили ситуацию тем, что на станции «Охотный ряд» высаживали пассажиров одного из поездов. Затем его убрали с линии, чтобы провести тщательную проверку.

Остальные составы ехали на небольшой скорости или делали длительные остановки, чтобы соблюдать интервал.

Ранее сбой в движении поездов произошел на «фиолетовой» линии метро. Тогда проводилась проверка инфраструктуры.