Поезда на Калининской линии метро снова курсируют по графику после сбоя

Транспорт

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Движение составов на Калининской ветке столичной подземки ввели в график после увеличения интервалов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее из-за проверки поезда на линии метро увеличивали интервалы движения.

Сбой в движении произошел на восточном отрезке ветки.

23 ноября из-за человека на пути были увеличены интервалы движения на Замоскворецкой линии. Тогда сбой в движении произошел на южном участке ветки.