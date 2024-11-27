Поезда на Калининской линии метро снова курсируют по графику после сбоя Транспорт сегодня в 10:42 Фото - © Медиасток.рф

Движение составов на Калининской ветке столичной подземки ввели в график после увеличения интервалов, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее из-за проверки поезда на линии метро увеличивали интервалы движения. Сбой в движении произошел на восточном отрезке ветки. 23 ноября из-за человека на пути были увеличены интервалы движения на Замоскворецкой линии. Тогда сбой в движении произошел на южном участке ветки.