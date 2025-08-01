Поезда МЖД задерживаются из-за инцидента в электричке
Фото - © Запуск Физтех.Электрички на Савеловском вокзале/Медиасток.рф
Электропоезд совершил вынужденную остановку на перегоне Москва Бутырская — Бескудниково Савеловского направления. Из-за этого пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского и Белорусского направлений задерживаются, заявили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
Инцидент случился в 12:30 пятницы, 1 августа. В МЖД не раскрыли, по каким конкретно техническим причинам электричка вынужденно прекратила движение.
«На период оказания помощи движение поездов на данном участке организовано по одному пути в реверсивном режиме», — сообщила пресс-служба.
Из-за инцидента задерживаются пригородные поезда дальних маршрутов Савеловского и Белорусского направлений, составы МЦД-1 следуют с увеличенным интервалом.
МЖД извинилась за предоставленные неудобства и добавила, что делает все возможное для ввода поездов в график.