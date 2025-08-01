Поезда МЦД-4 задерживаются в пути из-за остановки состава

сегодня в 16:33

На четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) задерживаются поезда, сбой произошел из-за остановки одного из составов, сообщает МЖД.

Инцидент произошел в 15:29 в пятницу на станции Москва-Товарная-Смоленская. Там по техническим причинам совершил вынужденную остановку электропоезд.

Пока остановившемуся составу оказывают помощь, в пути задерживаются пригородные поезда в сторону Апрелевки. Также с увеличенным интервалом едут поезда МЦД-4.

МЖД принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства. Специалисты принимают все необходимые меры для ввода движения поездов в график.