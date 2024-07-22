Поезда МЦД-4 следуют с задержками из-за срыва стоп-крана
Фото - © Ekaterina M / Фотобанк Лори
На станции Москва-Курская задержали отправление поезда №7414 Апрелевка-Железнодорожная. Из-за этого несколько поездов Горьковского направления МЖД в сторону области и МЦД-4 следуют с увеличенным интервалом, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Причиной стал срыв стоп-крана пассажирами в одном из вагонов.
Отправление поезда было задержано в 7:34.
Из-за этого несколько поездов Горьковского направления в сторону области следуют с увеличенным интервалом. Могут быть задержки и в обратном направлении.
В МЖД извинились перед пассажирами и отметили, что принимают все меры для нормализации движения поездов.