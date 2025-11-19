Поезд RT залетел в топ трендов индийского сегмента соцсети X

сегодня в 17:48

Жители Нью-Дели активно постят в X фото и видео из вагонов поезда RT

Жители Нью-Дели делятся многочисленными фотографиями и роликами из вагонов, отмечая их привлекательный и интересный дизайн.

Telegram-канал RT опубликовал подборку отзывов.

«Каждое купе рассказывает отдельную историю нашей дружбы», «Культурное полотно, наполненное индийской теплотой и русской глубиной», «RT India превратил целое метро в передвижной музей, посвященный индийско-российским связям», — написали пользователи.

Этот поезд был запущен в метрополитене индийской столицы в качестве промо-акции к предстоящему запуску RT India. Его тематика посвящена укреплению связей между Москвой и Нью-Дели.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.