Поезд RT залетел в топ трендов индийского сегмента соцсети X
Поезд RT попал в топ трендов индийского сегмента социальной сети X, вызвав бурный интерес среди пользователей.
Жители Нью-Дели делятся многочисленными фотографиями и роликами из вагонов, отмечая их привлекательный и интересный дизайн.
Telegram-канал RT опубликовал подборку отзывов.
«Каждое купе рассказывает отдельную историю нашей дружбы», «Культурное полотно, наполненное индийской теплотой и русской глубиной», «RT India превратил целое метро в передвижной музей, посвященный индийско-российским связям», — написали пользователи.
Этот поезд был запущен в метрополитене индийской столицы в качестве промо-акции к предстоящему запуску RT India. Его тематика посвящена укреплению связей между Москвой и Нью-Дели.
