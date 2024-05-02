Поезд нового поколения «Иволга 4.0» начал курсировать по МЦД

Он вместе с гендиректором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым осмотрел новый состав.

«Впервые у городской электрички есть 3 двери в промежуточных вагонах, а значит, посадка и высадка пассажиров стала такой же быстрой и удобной, как в классическом подземном метро», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Новая электричка может перевозить почти на 100 пассажиров больше, чем предыдущая модификация состава. Она на 97% сделана из отечественных комплектующих. В производстве данного поезда занято свыше 600 предприятий и около 50 тыс. человек в РФ.

На сегодняшний день в регионе открыты четыре МЦД. Это 303 км путей и 136 станций, в том числе 50 городских вокзалов. Каждый день пассажиры совершают порядка 1,3 млн поездок на диаметрах.

Москва является лидером в мире по темпам модернизации электричек. Около 80% поездов МЦД — это современные и комфортные электрички. Полностью закончить работы по обновлению составов запланировано к концу следующего года.