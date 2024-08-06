сегодня в 15:29

В рамках строительства автодороги «Путилково — Пятницкое шоссе» в Красногорске приступили к устройству подпорных стен с помощью технологии «стена в грунте», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Со стороны Пятницкого шоссе, где будет располагаться подпорная стена № 1, строители ведут устройство форшахты — специальной направляющей конструкции, которая предотвращает осыпание грунта и обеспечивает сохранение контура скважин для дальнейшего устройства буронабивных свай», — пояснили ход работ в ведомстве.

Также продолжается устройство свайных оснований под опоры моста через реку Журавку, ведется строительство ливневой канализации и переустройство инженерных коммуникаций.

Строительство дороги осуществляется в рамках комплексного плана по модернизации и развитию существующей дорожной сети в Путилкове. Участок строительства определен от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в Путилкове.

Общая протяженность четырехполосной автодороги составит 1,8 км. Также предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки, а для удобства и безопасности жителей обустроят пешеходную зону и велодорожку.

Новая дорога обеспечит устойчивую транспортную связь с Пятницким шоссе, улучшит дорожную ситуацию в районе Путилковского шоссе. Завершить работы планируется в I квартале 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.