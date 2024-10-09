Подписка на дистанционный запуск выросла на 250% для владельцев машин Chery

У владельцев китайских машин Chery внезапно на 250% подорожала подписка на дистанционный запуск и обогрев салона авто, сообщает Mash .

Необходимая сумма была списана с карты автоматически. При этом уведомления из официального приложения водителям не приходят.

Как рассказали владельцы автомобилей, сама машина хорошая и приложение удобное. Оно показывает состояние авто и экономит время для водителей по утрам.

Данную систему в прошлом году ставили бесплатно. А потом стоимость услуги выросла до 40 тыс. рублей. К концу этого года она уже увеличилась до 70 тыс. Кроме того, нужно оплачивать подписку каждый месяц, а плату за нее без предупреждения повысили со 150 до 500 рублей за месяц и до 6 тыс. за год.

В дилерском центре Chery сообщили, что установками занимается другая организация, подписками — третья, а продавцы машин ни при чем в данной ситуации.