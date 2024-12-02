Подмосковным водителям раздали листовки в ходе профилактической акции

Автоинспекторы напомнили жителям и гостям городского округа, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубейшим нарушением правил дорожного движения. Полицейские подчеркнули, что за несоблюдение ПДД предусмотрена административная и уголовная ответственность. Особое внимание инспекторы обратили на важность использования удерживающих устройств при перевозке детей в транспорте.

Всем участникам профилактической акции вручили тематические листовки. Проведение подобных мероприятий в муниципалитете будет продолжено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.