Подмосковное УФАС выявил признаки сговора в сфере дорожно-строительного комплекса

Московским областным УФАС России в отношении ООО «СтройСпецСила» и индивидуального предпринимателя возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам картельного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах, проводимых для нужд МКУ «Центр торгов Наро-Фоминского городского округа», МКУ г. о. Солнечногорск Московской области «Закупки» и МКУ «Управление централизованных закупок». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В управление поступило обращение юридического лица, указывающее на признаки картельного соглашения между участниками электронных конкурсов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, благоустройству территорий и вело-пешеходного маршрута и устройству транспортной развязки.

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции — создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

По результатам проведенного анализа управление подозревает, что в ходе проведения электронных процедур хозяйствующие субъекты отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга, а также обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные торги с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 306 млн рублей.

В связи с тем, что ООО «СтройСпецСила» и индивидуальный предприниматель заключили контракты на общую сумму более 80 млн рублей, установление в их действиях картельного соглашения повлечет передачу материалов в правоохранительные органы для принятия процессуального решения по признакам преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 178 уголовного кодекса Российской Федерации.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.