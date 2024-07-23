Подмосковным пассажирам раздали свыше 20 тонн питьевой воды

Сотрудники ЦППК бесплатно раздавали пассажиром воду в определенные дни мая, июня и июля с 14:00 до 17:00. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Пассажиры могли получить воду на пригородных платформах Белорусского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Савеловского и Ярославского вокзалов, на станциях Выхино, Мытищи, Площадь трех вокзалов, Подольск и Тушинская.

Больше всего воды раздали на Ярославском и Курском вокзалах, а также на станции Мытищи.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.