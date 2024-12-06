Подмосковный завод передал РЖД очередной отремонтированный тепловоз

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Коломенский завод передал основному заказчику — ОАО «РЖД» — уже второй тепловоз ТЭП70БС № 240 после проведенного ремонта. С учетом модернизации на нем установлена двухпроводная система энергоснабжения пассажирских вагонов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Данную систему на свои локомотивы завод начал устанавливать с 2018 года. Она обеспечивает энергоснабжение вагонов без использования рельсовой цепи в качестве обратного провода, позволяет добиться необходимых тяговых характеристик и мощности энергоснабжения (1200 кВт), достаточной для вождения пассажирских поездов, сформированных из 20 двухэтажных вагонов.

Система управления тепловоза позволяет одной бригаде машинистов управлять двумя локомотивами из кабины ведущего тепловоза.

Локомотив ТЭП70БС № 240 был построен в 2014 году и эксплуатировался в депо «Агрыз» Горьковской железной дороги. После проведенного ремонта локомотив будет продолжать эксплуатацию в том же депо приписки.

Цех ремонта локомотивов был создан на Коломенском заводе в 2021 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.