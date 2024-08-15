Подмосковный участок М-9 «Балтия» станет четырехполосным после капремонта

В Шаховском городском округе проведут дорожно-строительные работы на участке от 148 по 158 км федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия». Он станет четырехполосным, сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Застройщик — Федеральное управление автомобильных дорог «Центральная Россия» Федерального дорожного агентства. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Генеральным проектировщиком выступило ООО «Гео-Проект». Четырехполосная автодорога будет отвечать требованиям II категории с расчетной скоростью движения 120 км/ч.

Так как этот участок федеральной трассы был одним из самых загруженных, увеличение количества полос поможет улучшить условия движения транспорта. Ведущий эксперт Главгосэкспертизы России Вадим Стыценко отметил, что строительная длина отрезка капремонта составит 10,83 км.

Проект также предполагает решения по устройству технических средств организации дорожного движения и разделительной полосы с барьерным ограждением. А проезжая часть станет более безопасной и комфортной для автолюбителей. Для организации левых поворотов специалисты обустроят разворотные петли с переходно-скоростными полосами.

На автобусных остановках и в населенных пунктах для безопасности разместят тротуары для пешеходов. Также в ходе капремонта на участке появятся подпорные стенки, локальные очистные сооружения, наружное освещение, шумозащитные экраны, водопропускные трубы.

Трасса М-9 «Балтия» начинается от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и проходит по территории трех областей — Московской, Тверской и Псковской. Она идет до границы с Латвией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.