Подмосковные специалисты проводят ремонт путепроводов на трассе М-2 «Крым»

На федеральной трассе М-2 «Крым» начался ремонт трех путепроводов . Работы развернулись на 62-м, 104-м и 107-м километрах Симферопольского шоссе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

В ходе ремонта путепровода на 62-м км в г.о. Чехов мостовики заменят балки пролетного строения, сопряжение и деформационные швы, уложат новое покрытие, обновят барьерное ограждение. На путепроводах, расположенных на 104-м и 107-м км в районе Серпухова, восстановят опорные части и мостовое полотно.

При подъезде к объектам установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и указывающие направление движения. Для проведения ремонта необходимо ограничивать движение по полосам.

ФКУ «Центравтомагистраль» просит водителей с пониманием отнестись к снижению пропускной способности на данных участках трассы и заранее планировать маршруты с учетом увеличения времени в пути.

Ремонт путепроводов на 104-м и 107-м километрах завершится в IV квартале текущего года, окончание работ на 62-м км запланировано во II квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.