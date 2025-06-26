Подмосковные пловцы взяли еще две медали в финале Кубка России по плаванию

Подмосковные спортсменки завоевали две медали в третий день финальных стартов Кубка России по плаванию в Казани. Представительницы региона принесли команде золото и серебро, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Пловчихи Полина Лейкина и Диана Валиуллина из Рузского городского округа заняли первое и второе места соответственно в дисциплине «комплексное плавание» на дистанции 400 м среди женщин. Бронзовым призером стала представительница Республики Татарстан.

Напомним, что в первый день финала Кубка России Герман Зажирский стал бронзовым призером в мужских стартах на 200 м баттерфляем, а Дарья Рогожинова заняла третье место в аналогичной дисциплине среди женщин.

Таким образом, к финальному дню Кубка в копилке команды региона четыре награды: золото, серебро и две бронзы.

В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов, представляющих 70 команд из разных регионов страны. Финал Кубка России по плаванию проходит с 23 по 26 июня 2025 года в Казани (Республика Татарстан) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.