Подмосковные перевозчики раздают воду пассажирам

сегодня в 14:11

Для обеспечения комфорта пассажиров общественного транспорта подмосковные перевозчики начали раздавать воду. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Бутилированную воду жителям и гостям Подмосковья предлагают в часы пик. Все мобильные пункты организованы таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из автобусов», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В жаркие дни особенно бережно относитесь к своему здоровью. Носить свободную одежду светлых тонов, избегайть прямых солнечных лучей и пить много воды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил, что в регионе регулярно обновляют парк автобусов.

«В Подмосковье работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сообщил Воробьев.