Подмосковные перевозчики продолжают раздавать воду пассажирам на вокзалах

Перевозчики общественного транспорта Подмосковья продолжают раздавать прохладную воду пассажирам. Всего планируется раздать 6 тысяч бутылок, из них 3 тысячи уже получили жители и гости региона, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Данные меры направлены на обеспечение комфорта и безопасности пассажиров во время жары, установившейся в регионе. Помимо раздачи воды, напоминаем о необходимости соблюдать питьевой режим и избегать длительного пребывания на солнце», — отметили в ведомстве.

Сейчас сотрудники предприятий продолжают раздавать воду всем желающим на автобусных остановках, автовокзалах и станциях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в регионе 44 автовокзала и автостанции.

«Мы обновляем не только фасады и коммуникации, а еще делаем комфортные залы ожидания, туалеты, устанавливаем электронные табло, вендинговые аппараты. К работам привлекаем бизнес», — сказал губернатор.