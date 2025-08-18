Подмосковные пенсионеры впервые приняли участие в школе вождения электросамокатов

В детском городке «Сказочный» в Красногорске прошла первая школа вождения электросамокатов для старшего поколения. В рамках мероприятия более 30 участников проекта «Активное долголетие» впервые вместе с персональными инструкторами, показавшими основы управления, прокатились на электросамокатах. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Специально приехала сюда, чтобы научиться кататься на самокате — спасибо волонтерам, что все рассказали, и у меня все получилось. Я езжу на велосипеде, баланс умею держать, а вот на самокате еще не ездила — а теперь буду», — рассказала участница проекта «Активное долголетие» Ирина.

Также на площадке была возможность примерить «нетрезвые очки» и пройти полосу препятствий — это с удовольствием сделали родители и представители старшего поколения. А юные участники движения смогли создать световозвращатели, чтобы быть заметнее на дорогах.

«Мы стремимся создать пространство, где каждый чувствует себя защищенным: от самых юных до пожилых участников движения. Сегодня в рамках мероприятия специалисты разных организаций вместе формируют культуру безопасного движения, чтобы представители разных поколений знали правила и смогли научить друг друга», — отметила заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова.

Всем участникам мероприятия вручили полезные подарки: световозвращающие шоперы, браслеты и брелоки, а также памятки, детские раскраски.

«В рамках специальной акции мы подготовили световозвращающие шоперы, которые помогут пенсионерам быть заметнее на дороге в темное время суток, а также памятки с ключевыми правилами безопасности. Забота о пешеходах — наш приоритет, ведь безопасность начинается с внимательности», — отметил заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский.

Мероприятие было организовано Минтрансом Подмосковья совместно с МТС Юрент, ГК «Урбантех», Госавтоинспекцией Подмосковья и РОО «СБДД» при поддержке проекта «Активное долголетие» и администрации г.о. Красногорск.

