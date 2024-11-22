Подмосковные энергетики обеспечили освещение участка кольцевой автодороги

В Московской области продолжается программа по технологическому присоединению систем освещения вдоль автодорог федерального и регионального значения. В ноябре «Мособлэнерго» обеспечило условия для освещения участка Московского большого кольца — автомобильной дороги Московской области федерального значения, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Надежным электроснабжением был обеспечен участок автодороги с пешеходным переходом у остановки общественного транспорта «Станция Лопатино» и пересечение трассы А108 с ул. Промплощадка в г. о. Воскресенск.

В рамках работ по технологическому присоединению специалисты «Мособлэнерго» обеспечили электроснабжение мачтовой трансформаторной подстанции заявителя для освещения участка автодороги МБК от электрической подстанции ПС-430, расположенной близ ж/д станции Лопатино. На воздушной линии электропередачи ВЛ-6кВ, проложенной от подстанции, энергетиками была установлена опора с линейным разъединителем и выполнены работы по установке высоковольтного прибора учета Миртек-135, интегрированного в автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ).

Заявителем для технологического присоединения выступило ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Центральная Россия Федерального дорожного агентства» Федерального дорожного агентства. Проведенные работы обеспечили надежное электроснабжение осветительных устройств, установленных для безопасного перемещения автомобильного транспорта и пешеходов по трассе А108.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Особое внимание уделяется технологическому присоединению социально значимых объектов. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через портал потребителя.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.