Подмосковное «Мострансавто» продолжает создавать условия для комфортной работы

При высоком спросе на водителей автобусов, слесарей и технические кадры важно не только нанимать сотрудников, но и делать так, чтобы человек остался в компании и проработал не один год. Поэтому в «Мострансавто» создают условия для комфортной работы. В этом году в ряде филиалов отремонтированы общежития, установлено новое моечное оборудование и закуплен слесарный инструмент.

Заработная плата водителей автобусов теперь рассчитываться по-новому. Новая повышенная тарифная ставка — единая для всех водителей и больше не зависит от зональности. Вместо разрядов введены единые повышающие коэффициенты, зависящие от класса автобуса, на котором работает водитель: малый класс — 1,03, средний класс — 1,05, большой класс — 1,1 и особо большой класс — 1,3.

Кроме того, для водителей разработан новый комплект форменной одежды, в который входят рубашки поло, демисезонная куртка и зимняя куртка с жилетом. Модели разработаны с учетом практичности, универсальности и удобства. Комплекты, выполненные в фирменной цветовой гамме, поступят в компанию уже в следующем году.

В этом году на 20% были увеличены оклады ремонтных рабочих авторемонтных мастерских, мойщиков, специалистов складского учета. Также на 11,6% повышены оклады инспекторов по проведению профилактических осмотров водителей ТС.

«Мострансавто» приглашает на работу представителей самых востребованных в филиалах профессий: водителей, рабочих и мойщиков подвижного состава. Актуальные вакансии размещены на официальном сайте предприятия в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам: +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.