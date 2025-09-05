Подмосковная спортсменка завоевала серебро на соревнованиях по биатлону

Представительница Московской области Анастасия Халили (Истра) заняла второе место в женском спринте на дистанции 7,5 км. В Этих стартах в первый день турнира приняли участие 49 биатлонисток. Победителем и бронзовым призером стали также представительницы сборной России.

В первом этапе международных соревнований принимают участие команды Российской Федерации и Республики Беларусь, всего более 100 спортсменов. Биатлонисты разыгрывают комплекты наград в трех дисциплинах среди мужчин и женщин: в спринте, гонке преследования и одиночных эстафетах. Московскую область на соревнованиях представляют 12 спортсменов.

Особенность турнира заключается в том, что спортсмены набирают зачетные очки как на роллерных, так и на лыжных этапах. Такой формат является уникальным для современного мирового биатлона.

Пять последующих этапов Кубка пройдут на снегу: с декабря по апрель соревнования состоятся в Ханты-Мансийске, Чайковском, Раубичах и Мурманске, а с 11 по 15 февраля турнир вновь примет горный кластер Сочи.

Первый этап международных соревнований по биатлону «Кубок Содружества» проходит с 1 по 8 сентября 2025 года в Сочи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.