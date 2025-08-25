Подмосковная спортсменка завоевала серебро на первенстве мира по вольной борьбе

Маргарита Салназарян из муниципального округа Егорьевск заняла второе место на первенстве мира по вольной борьбе среди юниорок до 21 года в Болгарии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В 1/8 стадии финала мирового первенства в рамках весовой категории до 65 килограммов подмосковная спортсменка победила представительницу Китайской Народной Республики Цяйсюа Руэй. Затем она взяла верх над Ириной Борисюк с Украины. В полуфинале россиянка одолела соперницу из Египта Мавадат Бадави Хамид Ахмад Хамдун. И во встрече за звание победительницы первенства мира Маргарита Салназарян уступила японской спортсменке Момоко Китадэ.

​Напомним, что в прошлом году Маргарита Салназарян на первенстве мира в испанском городе Понтеведра удостоилась бронзовой награды в весе до 65 килограммов.

​Первенство мира по вольной борьбе среди юниорок до 21 года проходило в городе Самоков Республики Болгария с 17 по 24 августа. В турнире также принимала участие еще одна представительница муниципального округа Егорьевск Лилиана Казьмина.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.