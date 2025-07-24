Подмосковная команда стала победителем турнира «Кожаный мяч — Лига юных футболистов»
Фото - © СШОР «Зоркий» городского округа Красногорск
Девочки 2012–2013 годов рождения из футбольной команды спортивной школы «Зоркий» городского округа Красногорск стали чемпионками финального этапа Всероссийских соревнований «Кожаный мяч –Лига юных футболистов», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В первом матче финальной стадии турнира подмосковные спортсменки со счетом 4:2 обыграли команду «Виктория» из Самарской области. Во второй встрече «Зоркий» победил «Таганай» из Челябинской области — 4:0. Затем подопечные Алисы Орешкиной и Андрея Веревкина сыграли вничью 0:0 с соперницами из «Миллерово» Ростовской области. Данные результаты позволили «Зоркому» выйти из своей группы с первого места и попасть сразу в четвертьфинал.
В четвертьфинале со счетом 3:2 была повержена команда из Нижегородской области «Бутурлино». В матче за выход в финал «Зоркий» встречался с «Никой» из Ленинградской области. Футболистки из Московской области сумели четыре раза огорчить голкипера соперниц, оставив при этом свои ворота в неприкосновенности. В игре за чемпионский титул с командой «Надежда» из Краснодарского края исход противостояния решил один единственный забитый мяч. Его автором стала Анастасия Кочурина из подмосковного «Зоркого».
Основной вратарь «Зоркого» Виктория Петренко не смогла принять участие в соревнованиях, поэтому позицию голкипера пришлось занять Алисе Никитиной, которая изначально должна была выходить на поле на позиции нападающего, но по итогу смогла отстоять в воротах все игры турнира, пропустив за шесть встреч лишь четыре мяча.
Матчи финального третьего этапа всероссийских соревнований «Кожаный мяч — Лига юных футболистов» прошли в городе Волжский Волгоградской области с 13 по 20 июля. За звание сильнейших боролись 24 коллектива из разных уголков страны, которые стали победителями в своих регионах. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
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