​В первом матче финальной стадии турнира подмосковные спортсменки со счетом 4:2 обыграли команду «Виктория» из Самарской области. Во второй встрече «Зоркий» победил «Таганай» из Челябинской области — 4:0. Затем подопечные Алисы Орешкиной и Андрея Веревкина сыграли вничью 0:0 с соперницами из «Миллерово» Ростовской области. Данные результаты позволили «Зоркому» выйти из своей группы с первого места и попасть сразу в четвертьфинал.

​В четвертьфинале со счетом 3:2 была повержена команда из Нижегородской области «Бутурлино». В матче за выход в финал «Зоркий» встречался с «Никой» из Ленинградской области. Футболистки из Московской области сумели четыре раза огорчить голкипера соперниц, оставив при этом свои ворота в неприкосновенности. В игре за чемпионский титул с командой «Надежда» из Краснодарского края исход противостояния решил один единственный забитый мяч. Его автором стала Анастасия Кочурина из подмосковного «Зоркого».

Основной вратарь «Зоркого» Виктория Петренко не смогла принять участие в соревнованиях, поэтому позицию голкипера пришлось занять Алисе Никитиной, которая изначально должна была выходить на поле на позиции нападающего, но по итогу смогла отстоять в воротах все игры турнира, пропустив за шесть встреч лишь четыре мяча.

​Матчи финального третьего этапа всероссийских соревнований «Кожаный мяч — Лига юных футболистов» прошли в городе Волжский Волгоградской области с 13 по 20 июля. За звание сильнейших боролись 24 коллектива из разных уголков страны, которые стали победителями в своих регионах. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.

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