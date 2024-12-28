Подмосковье завершает год с рекордными показателями по установке ЭЗС

В 2024 году в Московской области был достигнут значительный прогресс в развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей — 176 новых электрозарядных станций (ЭЗС) установили в разных муниципалитетах региона (156 — «быстрых», 20 — «медленных»). Сегодня их количество превышает 650 единиц, что делает Подмосковье одним из регионов-лидеров в стране в вопросах развития инфраструктуры для экологичного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

«Во всем мире растет производство и продажа электромобилей. Россия в целом и наш регион в частности не являются исключениями. Ежегодно в Подмосковье мы наблюдаем увеличение спроса на так называемый «зеленый» вид транспорта», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Для сравнения: по данным МВД России по Московской области еще 5 лет назад в регионе было зарегистрировано 141 транспортное средство с электродвигателем. За 5 лет это число увеличилось более чем в 20 раз и по состоянию на 1 января 2024 года составило 3 045 электрокаров.

«Автолюбители стали чаще интересоваться более экологичным личным транспортом. Правительство Московской области эту тенденцию всецело поддерживает. Мы прогнозируем дальнейший рост спроса на электромобили и намерены наращивать темпы развития электротранспортной инфраструктуры на территории Подмосковья», — добавил Сергей Воропанов.

В 2025 году планируется установка до 1 тыс. ЭЗС различной мощности на территории Московской области.

Установка станций осуществляется как в рамках федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль», так и за счет инвестиционной деятельности компаний вне федеральной программы. Принять участие в выборе будущего расположения станций можно, пройдя опрос на официальном сайте министерства энергетики Московской области по ссылке.

Важный для жителей вопрос — как найти установленные ЭЗС. Сегодня это можно сделать с помощью мобильных приложений компаний, устанавливающих такие зарядные станции («Россети Электротранспорт», Plug me, Sitronics Electro, Punkt E и пр.), а также на официальных сайтах компаний.

«Конечно, было бы гораздо удобнее использовать одно мобильное приложение для поиска электрозарядных станций. Мы понимаем эту потребность и в настоящий момент занимаемся его разработкой», — заключил глава областного Минэнерго.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети Московский регион» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.