Подготовку поездов к зимнему сезону проводят в Подмосковье

Для безопасности и комфорта перевозок в холодное время года «Аэроэкспресс» проводит плановую подготовку подвижного состава и инфраструктуры к работе в зимний период. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Аэроэкспресс».

Специалисты компании проводят комиссионные осмотры поездов, проверяют системы обеспечения микроклимата в салонах вагонов и исправность систем обогрева лобовых стекол, восстанавливают уплотнения наружных прислонно-сдвижных дверей, чтобы в салоне в любую погоду поддерживалась комфортная температура.

Работники депо диагностируют механическое и электрическое оборудование, контрольно-измерительные приборы, проверяют работу сигнальных ламп, прожекторов, буферных фонарей, системы освещения салонов и тамбуров.

Чтобы обеспечить комфортное пребывание пассажиров в терминалах в зимний период, сотрудники «Аэроэкспресс» проверяют работу систем отопления и вентиляции, наличие инвентаря и оборудования для обслуживания наружных конструкций, а также инспектируют готовность клининговых служб, чтобы поддерживать в терминалах чистоту и санитарную безопасность.

Экспресс-автобусы компании также проходят технический осмотр для надежной работы в холодное время года. В рамках сезонного обслуживания осуществляется контроль всех бортовых систем, отвечающих за бесперебойную работу транспорта, проводится ревизия тормозной системы, рулевого управления и ходовой части автобусов. Особое внимание специалисты уделят проверке отопительного оборудования в салонах автобусов и систем охлаждения двигателя, уплотнителей дверей, окон и люков, механизмов дверей. Отметим, что на всех транспортных средствах установлены соответствующие шины, которые позволяют обеспечить безопасность перевозок в условиях осадков.

Сезонная подготовка подвижного состава и инфраструктуры завершится в ноябре.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.