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Подъезд к ж/д станции МЦД-1 «Сколково» построят в Одинцовском округе

Подъезд к ж/д станции МЦД-1 «Сколково» построят в Одинцовском округе. В границах улицы Западной в Новоивановском планируют обустроить двухполосную автодорогу протяженностью 1,2 км. Помимо этого, предполагается организация парковочного пространства. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Дорога позволит ликвидировать 7 правоповоротных съездов с Минского шоссе, обеспечить беспрепятственный проезд к концертной площадке «Live Arena» и станции МЦД-1 «Сколково», а также улучшить транспортную доступность для жителей жилых кварталов в поселке Новоивановское.

Завершить строительство дорожного объекта планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.