сегодня в 11:43

Под Рузой на федеральной трассе М-1 появится развязка

Рабочие расширяют дорожное полотно на федеральной трассе М-1 «Беларусь» для последующего возведения автомобильной развязки. При этом на пересечении дороги А-108 и Минского шоссе к деревне Петрищево ликвидируют светофор.

Благодаря таким изменениям упростится выезд из населённых пунктов и исчезнет вероятность возникновения пробок.

Пешеходы смогут пользоваться подземными и надземными переходами, которые также предстоит построить. Жилые дома от шума защитят специальные экраны.

Всего работы будут проводиться на протяжении 4 км по Минскому шоссе.

На движение транспорта дорожные работы не повлияют — оно организовано в прежнем формате.

Окончание строительства трассы намечено на 2025 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог. Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.