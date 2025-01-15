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Почти 730 проверок на железной дороге провели в Люберцах в 2024 году

Почти 730 проверок в рамках профилактики и предотвращения травматизма на железной дороге провели в городском округе Люберцы в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках профилактики травматизма совместно с сотрудниками ГКУ АПИ, линейного отделения внутренних дел МВД РФ, московской рязанской дистанции пути ПЧ- 5 — филиала ОАО «РЖД», добровольной народный дружины и сотрудниками управления транспорта в 2024 году проведено 726 проверок, 243 нарушителя были оштрафованы. Также по вопросам безопасного поведения на железной дороге с потенциальными нарушителями проведено 3 027 бесед», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что на постоянной основе ликвидируются несанкционированные проходы в ограждениях к ж/д путям.

«В 2024 году в ограждениях ж/д инфраструктуры устранили 364 пролома. По поручению министерства транспорта Московской области на перегоне между станциями МЦД-3 «Панки — Томилино» установлен железобетонный забор общей протяженностью 100 метров», — уточнил Волков

Глава Люберец подчеркнул, что в нынешнем году планируется продолжить данную работу и установить еще 50 м ограждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.