Почти 7 тыс ям устранили на дорогах Королева с начала года

Ямочный ремонт в Королеве ведется ежедневно. Сотрудники дорожной службы «Автобытдор» постоянно проводят мониторинг асфальтового покрытия муниципальных дорог и следят за его состоянием. Это помогает в короткие сроки не только выявлять проблемные участки, но и оперативно их устранить. Об этом сообщает пресс-служба администрацииокруга.

Всего с начала года сотрудники автопредприятия ликвидировали почти 7 тыс. ям, общая площадь ремонта составила более 58 тыс. кв. м. Работы специалисты проводили с помощью асфальтобетона и литого асфальта.

Помимо ямочного ремонта, в Королеве ежегодно проводится и полное обновление автодорог. В этом году новое асфальтовое покрытие появилось на 5 дорогах общей площадью более 23 тыс. кв. м.

Работы проведены на улицах Пионерская, Исаева, Декабристов, Лесопарковая и Полевая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.