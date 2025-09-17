Почти 650 детей в Ленинском округе подвозят на учебу «школьные автобусы»

Четыре маршрута «школьных автобусов» организованы в Ленинском городском округе. Они доставляют в образовательные организации ребят из отдаленных локаций. В муниципалитете этой услугой охвачены 649 школьников, сообщили в пресс-службе администрации.

Специально организованные автобусы возят детей в Видновские школы № 1 и № 11, в Молоковскую и Лопатинскую школы. Главными критериями для запуска школьного автобуса являются востребованность маршрута и отсутствие регулярного общественного транспорта, соединяющего населенные пункты со школами.

В Видновскую школу № 1 организованно подвозят юных жителей поселка Петровское, так как в самом поселке действует только корпус начальных классов. В 11-ю школу на специальном автобусе добираются дети из Мещерино, Белеутово и других близлежащих населенных пунктов, в Лопатинскую школу — из ЖК «Усадьба Суханово». 130 учеников Молоковской школы автобус забирает из отдаленных деревень — Богданиха, Андреевское и других.

Юные пассажиры и их родители заранее оповещены о местах остановок на маршруте и расписании рейсов — как правило, их несколько. Они составлены с учетом начала и окончания уроков у разных классов.

В преддверии начала учебного года автобусы, которые задействованы в подвозе детей, прошли необходимую техническую подготовку и обследованы специалистами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.