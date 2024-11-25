Почти 60 тыс кв метров дорог отремонтировали в Королеве в 2024 году

В этом году в Королеве обновили более 58 тыс. кв. метров муниципальных автомобильных дорог. Капитальный ремонт провели на дорогах по пяти адресам: улица Исаева, улица Пионерская, улица Декабристов, улица Лесопарковая и улица Полевая в мкр. Болшево. Протяженность отремонтированных дорог составила 4 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

После окончания ремонта на обновленных дорогах нанесли современную дорожную разметку термопластиком. Это современный материал, который имеет более высокую износостойкость. Разметка из термопластика прочнее краски в 10 раз, дольше сохраняется на дорогах с большой плотностью движения, ее светоотражающие свойства в 5 раз выше, также она лучше видна при неблагоприятных погодных условиях.

Работа по обновлению автодорог продолжится и в 2025 году. В планах — текущий ремонт еще около 30 тыс. кв. метров асфальтового покрытия. Новый асфальт появится на улицах Лесная, Строителей, Октябрьская, а также узкой части проспекта Королева.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.