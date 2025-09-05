сегодня в 16:27

Почти 6 тысяч кв м дворовой территории благоустраивают в Мытищах

В городском округе Мытищи на улице Шараповской ведутся работы по благоустройству дворовой территории у домов № 4 корп. 1; № 6 корп. 1; № 8 корп. 1. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе администрации г. о. Мытищи.

Общая площадь благоустраиваемой территории составляет 5 870 квадратных метров. По эскизному проекту, согласованному с жителями, предусмотрены ремонт асфальтового покрытия проездов, ремонт пешеходных дорожек и озеленение.

Работы планируется завершить до 7 сентября 2025 года. Это сделает дворовую территорию более комфортной для жителей и улучшит качество их жизни.

Все работы ведутся согласно утвержденному графику. Подрядная организация — ООО «РемДор».

Как ранее сообщал Губернатор Московской области Андрей Воробьев, благоустройство дворов имеет определяющее значение для качества жизни и настроения жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.