Почти 6 тысяч кв м дворовой территории благоустраивают в Мытищах
В городском округе Мытищи на улице Шараповской ведутся работы по благоустройству дворовой территории у домов № 4 корп. 1; № 6 корп. 1; № 8 корп. 1. Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе администрации г. о. Мытищи.
Общая площадь благоустраиваемой территории составляет 5 870 квадратных метров. По эскизному проекту, согласованному с жителями, предусмотрены ремонт асфальтового покрытия проездов, ремонт пешеходных дорожек и озеленение.
Работы планируется завершить до 7 сентября 2025 года. Это сделает дворовую территорию более комфортной для жителей и улучшит качество их жизни.
Все работы ведутся согласно утвержденному графику. Подрядная организация — ООО «РемДор».
Как ранее сообщал Губернатор Московской области Андрей Воробьев, благоустройство дворов имеет определяющее значение для качества жизни и настроения жителей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.
По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.