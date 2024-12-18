Почти 40 бесед провели с пассажирами на станциях МЦД-3 Люберец на минувшей неделе

На минувшей неделе на станциях МЦД-3 в городском округе Люберцы провели почти 40 профилактических бесед с пассажирами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках профилактики травматизма на железнодорожном транспорте на территории округа сотрудники администрации совместно с профильными службами провели рейды на станциях МЦД-3 «Ухтомская», «Люберцы», «Панки», «Томилино», «Малаховка». На минувшей неделе было проведено 39 профилактических бесед с пассажирами, четыре нарушителя привлечены к административной ответственности.

Жителей Люберец напоминают: железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта необходимо быть бдительными. Запрещается стоять у края платформы и на линии обозначающей опасность. Приближаясь к железной дороге, необходимо снять наушники, в них можно не услышать сигналов поезда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.