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Почти 300 км полосы отвода привели в порядок в Люберцах в рамках содержания дорог

Почти 300 км полосы отвода привели в порядок в городском округе Люберцы в рамках планового содержания автомобильных дорог. Специалистами дорожного хозяйства был вывезен мусор и убран смет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в ходе летнего содержания проведена мойка 7 км ограждений, свыше 250 км проезжей части, более 90 км тротуаров. Была скошена трава на 302 км придорожной полосы.

Также дорожники устраняют дефекты покрытия на проезжей части, ремонтируют ограждения, светофоры, дорожные знаки и искусственные неровности для обеспечения безопасности участников движения.

Кроме того, в рамках первого этапа реконструкции Октябрьского проспекта в Люберцах с 25 по 30 августа изменится схема движения транспорта. На время плановых работ по устройству зон усиления деформационных швов проезд по путепроводу будет ограничен: полностью закроют левую сторону путепровода в сторону Москвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.

Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.