Почти 30 млн поездок на электросамокатах зафиксировали в Подмосковье в 2025 году

В Минтрансе Подмосковья подвели итоги сезона проката электросамокатов в Московской области. Сезон-2025 был один из самых продолжительных — он стартовал в начале марта. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Подмосковье завершили шестой сезон кикшеринга: в этом году число поездок выросло на треть и превысило более 29,7 млн рублей. На лето пришлось 45% поездок от общего числа. На протяжении нескольких лет мы замечаем тенденцию роста популярности электросамокатов, так как они очень удобны для поездок на короткие расстояния. Все чаще ими пользуются в транспортном сценарии как транспортом «последней мили» — от метро, станции МЦД или остановки до дома или работы», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Для сравнения: в первый год запуска, 2020, электросамокатами воспользовались 175 тыс. раз, а в 2024 году — 19,6 млн.

В этом сезоне средняя продолжительность аренды составила 10 минут, а средняя дистанция — до 1,5 км. Самые активные пользователи кикшеринга отмечены в 8 округах: Балашихе, Долгопрудном, Домодедове, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах и Химках. При этом в Красногорске зафиксирован самый большой процент поездок длительностью более 1 часа с расстоянием более 10 км.

На прокатных электросамокатах в этом сезоне появились укрупненные номера, что позволило отслеживать соблюдение ПДД. Самое распространенное нарушение — неправильная парковка (57% от общего числа нарушений), на втором месте — езда вдвоем (18%).

Среди пользователей СИМ разного возраста в этом году регулярно проводились мероприятия, направленные на профилактику безопасного вождения. Так, например, в летний период в Одинцове провели ликбез среди юных участников движения, которые пользуются обычными самокатами, а в Красногорске прошла школа по вождению электросамокатов среди участников проекта «Активное долголетие».

В этом году к аренде было доступно более 28 тыс. электросамокатов и свыше 15 тыс. виртуальных парковок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.